Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
IMEI süresine kısıtlama geliyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Cep telefonlarının elektronik kimlik bilgilerinin klonlanmasının önüne geçilecek. Meclis'e sevk edilen düzenleme ile elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürülecek.
Yurt dışından kaçak olarak getirilen telefonlara, eski telefonların elektronik kimlik bilgileri klonlanarak kullanıma açılıyor.
IMEI havuzunun büyük olması da kaçakçıların işini kolaylaştırıyor. Bu usulsüzlüğün önüne geçmek için adım atıldı.
Klonlama tarihe karışacak
Meclis'e sunulan düzenleme ile son sinyalin ardından elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alamayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürülecek.
Sürenin daraltılması klonlama işlemini boşa çıkaracak. Yalnızca cihazın son kullanıcısının üstüne kayıtlı sim kart takılması durumunda kullanılabilecek.
Sürenin geçilmesi durumunda cihazın yeniden kullanıma açılması için Bilgi Teknolojileri Kurumu'na başvurulması gerekecek.
Etiketler: Cep Telefonu
Son Haberler
- 15:02
- 14:57
- 15:00
- 14:55
- 14:52
Sıradaki Haber
Milli gemiler kesintisiz iletişim kurabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz