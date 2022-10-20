Yurt dışından kaçak olarak getirilen telefonlara, eski telefonların elektronik kimlik bilgileri klonlanarak kullanıma açılıyor.

IMEI havuzunun büyük olması da kaçakçıların işini kolaylaştırıyor. Bu usulsüzlüğün önüne geçmek için adım atıldı.

Klonlama tarihe karışacak

Meclis'e sunulan düzenleme ile son sinyalin ardından elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet alamayan cihazların pasife alınma süresi 7 yıldan 1 yıla düşürülecek.

Sürenin daraltılması klonlama işlemini boşa çıkaracak. Yalnızca cihazın son kullanıcısının üstüne kayıtlı sim kart takılması durumunda kullanılabilecek.

Sürenin geçilmesi durumunda cihazın yeniden kullanıma açılması için Bilgi Teknolojileri Kurumu'na başvurulması gerekecek.