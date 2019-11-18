Sürücüsüz araç teknolojisinde atılan adımlar sıklaşıyor. Bu konuda dünya devi firmaların rekabetine Türkiye de ortak oldu.

İstanbul ve Londra merkezli çalışan yerli bir firma Türkiye'de ilk defa yarı otonom sürüşü trafikte test etti.

Yarı otonom sistemde araçtaki yazılım hem direksiyonu hem freni hem de gazı kontrol ediyor. Ama sürücü sürekli olarak yolu gözlemliyor. Herhangi bir ikaz olursa sürücü tekrar kontrolü geri alıyor.

Firmanın İTÜ AR-GE merkezinde, 20 kişilik mühendis ekibi tarafından geliştirilen sistemin test sürüşüne TRT Haber ekibi de eşlik etti.

Firma yabancı rakiplerine karşı en büyük üstünlüklerinin, sistemin geliştirildiği şehir (İstanbul) olduğunu düşünüyor.

Sistem herhangi bir markaya entegre edilebiliyor. Sistemin seri üretimi ve ihracı için görüşmeler sürüyor. Bu aşamadan sonraki hedef tam otonom sürüş.

Kameraman: Tarık Aşçı