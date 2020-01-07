MSB: Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yeni yılda ilk kez toplanacak

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı Esper ile görüştü

AK Parti Sözcüsü Çelik: Süleymani suikastı sadece bölgeyi değil dünyayı da etkiledi