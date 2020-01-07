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SpaceX, Starlink misyonu kapsamında yeni uydu paketini uzaya fırlattı07 Ocak 2020 Salı 10:50 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:51
ABD'li uzay taşımacılığı şirketi Space X, uzaya 60 mini internet uydusu fırlattı.
Fırlatma işlemi ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde gerçekleştirildi.
Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen fırlatmanın ardından, ateşleyici, Atlantik’teki “Tabii ki Seni Hala Seviyorum” isimli drone gemiyle indirildi.
Etkinlik, SpaceX'in Twitter hesabından canlı yayınlandı.
Watch live as Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit https://t.co/s0iCAk43Hq— SpaceX (@SpaceX) January 7, 2020
Yaklaşık bir saat sonra internet uyduları yörüngeye girmeye başladı.
Şirket, ilk parti 60 operasyonel uyduyu geçtiğimiz yılın mayıs ayında fırlatmıştı.
2020’de toplam bin 500 uydunun uzaya gönderilmesi hedefleniyor.
Kaynak: Reuters