Siber güvenlik senaryoları SİBERLAB ile test ediliyor

TÜBİTAK'tan edinilen bilgiye göre, SİBERLAB, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Siber Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Projesi kapsamında TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Laboratuvar 2023'ten bu yana kullanılıyor. SİBERLAB, çevrim içi çalışma yeteneğinin yanında, TÜBİTAK BİLGEM'in sağladığı bulut altyapısı üzerinde çalışan bir "siber tatbikat" (cyber range) ürünü olarak yer alıyor.

SİBERLAB, kullanıcıların siber güvenlik eğitimleri veya yarışmaları için özelleştirilmiş laboratuvarlar tasarlamasına ve bu laboratuvarlara erişmesine olanak tanıyan çevrim içi bir laboratuvar ortamı sunuyor.

Simüle edilen ortamlar, sanal makineler ve ağ cihazları içeriyor. Kullanıcıların gerçek dünyadaki siber güvenlik senaryolarını uygulamasını sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar siber güvenlik eğitimi alabiliyor, siber güvenlik testleri gerçekleştirebiliyor ve çeşitli siber güvenlik araştırmaları yapabiliyor.

Ayrıca SİBERLAB, siber güvenlik alanında uygulamalı ve öğretici yarışmalar düzenlemeye de imkan tanıyor. Bu yarışmalar, "Bayrağı Yakala" (Capture the Flag-CTF) olarak adlandırılan etkinlikler kapsamında gerçekleştiriliyor.

Eğitimler SİBERLAB üzerinden uygulamalı yapılıyor

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü, verdiği eğitimleri SİBERLAB üzerinden uygulamalı olarak sunuyor. Laboratuvar aynı zamanda üniversitelerdeki eğitimlerde ve çeşitli CTF yarışmalarında da kullanılabiliyor. Ürünün, öncelikle meslek yüksekokulları ve üniversitelerle stratejik öneme sahip kamu kurumlarında kullanılması amaçlanıyor.

SİBERLAB, internet tabanlı çalışmasıyla kullanıcılar, herhangi bir ek donanım veya kaynak gereksinimi olmadan, yalnızca bir internet tarayıcısı aracılığıyla sanal makinelerle çalışabiliyor.

Hızlı ve kolay erişimle, kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun sanal ortamları hızla oluşturabiliyor ve bu ortamlara erişim sağlayabiliyor. Sanal laboratuvar altyapısıyla, fiziksel cihazlara ihtiyaç duyulmadan eğitim, tatbikat ve analiz süreçleri düşük maliyetle gerçekleştiriyor.

SİBERLAB, siber güvenlik eğitimlerinde, tatbikatlarda ve test ve analiz çalışmalarında kullanılıyor.

Laboratuvar, gelişen siber güvenlik teknolojilerine uygun modern ve erişilebilir bir eğitim ve tatbikat ortamı sunuyor. Kullanıcıların bu altyapı sayesinde siber güvenlik alanındaki bilgi ve yetkinliklerini ileri seviyelere taşıması hedefleniyor.

TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü, SİBERLAB ürününe ek yetenekler kazandırarak dünya çapında rekabetçi bir siber tatbikat ürünü haline getirmeyi amaçlıyor ve içerdiği ön tanımlı uygulamalı siber güvenlik eğitimlerini sürekli olarak geliştiriyor.