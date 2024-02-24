Selçuk Bayraktar duyurdu: Türkiye'nin büyük dil modeli geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Türkiye'nin büyük dil modeli" olarak lanse edilen T3 AI'LE projesini duyurdu.

Paylaşımında, "Türkçe için geliştirdiğimiz dil modeline gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin." ifadelerini kullanan Bayraktar, modelle ilgili ayrıntı vermedi.

Türkiye'nin Büyük Dil Modeli: @T3Aile



Türkçe için geliştirdiğimiz dil modeline gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin❗️#T3Ai'lemize gönüllü olmak için

????https://t.co/intJU5Y55e ???? pic.twitter.com/YLMo63YYfE — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 24, 2024

Bayraktar, aralık ayında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off’ta yaptığı konuşmada, T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen bir girişimle bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesini başlattıklarını söylemişti.