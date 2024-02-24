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Bilim Teknoloji
TRT Haber 24.02.2024 17:45

Selçuk Bayraktar duyurdu: Türkiye'nin büyük dil modeli geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin büyük dil modeli olarak lanse edilen yeni projeyi duyurdu. T3 AI'LE'ye destek olmak isteyenler için başvuru formu açıldı.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Türkiye'nin büyük dil modeli geliyor

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Türkiye'nin büyük dil modeli" olarak lanse edilen T3 AI'LE projesini duyurdu.

Paylaşımında, "Türkçe için geliştirdiğimiz dil modeline gönüllü olarak katkıda bulunabilir, ilerlemesine destek olabilirsin." ifadelerini kullanan Bayraktar, modelle ilgili ayrıntı vermedi.


Bayraktar, aralık ayında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası startup zirvesi Take Off’ta yaptığı konuşmada, T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen bir girişimle bütün dilleri kapsayacak şekilde Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesini başlattıklarını söylemişti.

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Yapay Zeka Baykar Selçuk Bayraktar
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