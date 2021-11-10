Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Fuarda 480'e yakın firma geliştirdiği teknolojileri sergiliyor. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Dünyanın her kıtasından 30 ülkeden 80 yabancı katılımcı var. Bunların arasında Ukrayna, Amerika, Rusya gibi ülkelerden katılımcılar da var." dedi.

Fuarda fikir sahipleri ile sektör temsilcilerinin buluşması hedefleniyor.

Burada firmaların projelerini sunabildiklerini ifade eden SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Burada startuplar var. Mesela teknoloji projelerinin hem üniversitelerin hem startup firmaların projelerinin sunumları yapılıyor. Bunlar yatırımcılar ve sanayicilerle buluşmuş oluyor." diye konuştu.

Büyük ölçekli firmaların yanında orta ve küçük ölçekli firmalar da katılımcılar arasında.

"Aslında bu bir ekosistem"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, "Şimdi burada bütün bileşenleri görüyorsunuz bizim gibi büyük şirketleri. Ama bunun yanında bize hizmet veren küçük şirketleri de görüyorsunuz. İşte aslında bu bir ekosistem. 'Türkiye savunma sanayiinde her şeyi yapıyor' dediğimiz zaman cıvatasından uçağına kadar bizim olmamız gerekiyor. Bu fuar onu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.