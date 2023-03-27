Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi 09:04Son Güncelleme: Kaynak: RT
Rus şirketi, ChatGPT'nin rakibini tanıttı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rus şirketi Sistemma, yapay zeka robotu ChatGPT'ye rakip olacak uygulamasını duyurdu.
Moskova merkezli şirket, "SistemmaGPT" adlı projesini resmi web sitesinde hayata geçirdi.
Şirketin kendi geliştirmeleri ve Standford Üniversitesi'nin araştırmalarıyla birlikte hizmet veren yapay zeka uygulamasının tamamıyla iç serverlarda ve Rusça olarak çalıştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Sistemma, yapay zekasının yüksek kaliteli metinler yazabileceğini ve "ansiklopedik bilgiye" sahip olduğunu iddia ediyor.
Sohbet botu, şu an için beta sürümünde hizmet veriyor. Herkese açık testler ise haziran ayında yapılacak.
Etiketler: Rusya Yapay Zeka
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