Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İHA üzerinden ilk kez 4,5G hizmeti verildi
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK, İnsansız Hava Aracı Anka üzerinden ilk kez 4,5G hizmeti verdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli baz istasyonu ULAK'ın, Anka İHA'ya entegre edildiğini duyurdu.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi, "Proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler" sözlerini kullandı.
Yerli/milli ULAK 4.5G baz istasyonunu Anka İHA'ya pod içerisinde entegre eden proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli/görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 26, 2023
Tebrikler ????@TUSAS_TR @UlakHaberlesme@Turkcell@turksat@NetasTR@netaelektronik @TurkTelekom#UDEA pic.twitter.com/epXPa4C0Eg
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