Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli baz istasyonu ULAK'ın, Anka İHA'ya entegre edildiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi verdi, "Proje kapsamında ilk test uçuşu ve açık ağda sesli ve görüntülü ilk haberleşme gerçekleştirildi. Tebrikler" sözlerini kullandı.