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Bilim Teknoloji
AA 20.04.2024 09:31

Robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor

Türkiye, dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biri olan FIRST Robotics Competition şampiyonasına, 17 takım ile ev sahibi ABD ve Kanada'dan sonra en fazla takımla katılan ülke oldu.

Robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor
[Fotograf: AA]

Houston'daki George R. Brown Convention Center'da 17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, dünyanın onlarca ülkesinden yaklaşık 600 robotik takımı, kendi ürettikleri robotlarla hünerlerini sergiliyor.

Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı FRC etkinliğine, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katılırken, Türkiye, 400 öğrenci ile şampiyonada ev sahibi ABD ve Kanada'nın ardından en kalabalık katılıma sahip ülke konumunda.

Önceki yıllarda 4-5 takımla yarışan Türkiye bu sene 17 takımla, dünyanın en prestijli robotik yarışmalarından biri olan robotik şampiyonasında boy gösterirken, İstanbul ve Ankara'nın dışında, Mersin ve İzmir gibi illerden de bazı lise takımları da, şampiyonada derece elde etmek için çaba gösteriyor.

Robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor

"Takımlarında en fazla kız öğrenciye sahip ülke Türkiye"

Türkiye'nin Texas Başkonsolosu Ahmet Akıntı, yaptığı açıklamada, FRC şampiyonasının yapıldığı alandaki tüm Türk takımlarını tek tek ziyaret ettiğini, bu sene Türkiye'den rekor düzeyde 21 takımın katılmaya hak kazandığı, 17 takımın ise bizzat katılım gerçekleştirdiğini belirtti.

Şampiyonada en çok kız öğrenci ile temsil edilen ülkenin de Türkiye olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Akıntı, "Takımlarında en fazla kız öğrenciye sahip ülke Türkiye. Toplam 400 kişilik 17 takımın yüzde 44'ü kız öğrencilerden oluşuyor. Bu çok memnuniyet verici." diye konuştu.

Robotik dünya şampiyonasında 17 Türk takımı yarışıyor

Texas Başkonsolosu, şampiyonaya katılan Türk takımlar arasında ayrıca, İstanbul Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, tamamı kız öğrencilerden oluşan bir ekibin de yer aldığını belirtti.

Şampiyonanın ilk gününde bazı Türk takımlarının karşılaşmalarını seyrettiğini ve çok heyecanlandığını belirten Ahmet Akıntı, robotik yarışmalarında daha önce yarışmış bazı öğrencilerin şimdi aynı takımlara mentörlük yaptığını ve İstanbul'un FRC'nin bölge merkezlerinden biri olduğunu öğrenmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu tarz yarışmalarda alınacak başarıların Türkiye'deki diğer gençlere de motivasyon kaynağı olacağını söyleyen Akıntı, "Yarışmaya katılan bu çocuklarımızın önümüzdeki yıllarda ülkemizin bilimsel ve teknolojik alandaki atılımlarına katkı sağlayacak kapasitede olduklarını düşünüyorum." dedi.

FRC, her yıl farklı bir konsepte geliştirilecek robotlar için kural ve çerçeveleri belirliyor. Kısıtlı sürede istenilen robotları üreten öğrencilerin, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için öncelikle bölgesel yarışmalarda dereceye girmesi gerekiyor.

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