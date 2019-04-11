Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, gökyüzü tanıtımıyla beraber Astronomi ile ilgili merak edilen konulara cevap verecek.

Rasathane Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, rasathanenin 13 Nisan Cumartesi kapılarını gökyüzü meraklılarına açacağını söyledi.

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Etkinlik boyunca katılımcıların rasathanede yer alan teleskoplar ile gök cisimlerini gözlemleyebileceğini belirten Yılmaz, rasathanenin uzman ekibi tarafından çıplak gözle gökyüzü tanıtımının yapılacağını anlattı.

Yılmaz, etkinlikte gök biliminin ilgi çekici konuları arasında bulunan Evren'in hikayesi, Güneş sistemi, ötegezegenler, Ay ve tutulmalar, meteor yağmurları, gökadalar, yıldızlar konularında bilgilerin aktarılacağını vurguladı.

Gökyüzü meraklıları Mars ve Ay'ı keşfedecek

Doç. Dr. Mesut Yılmaz, 13 Nisan halk günü etkinliğinin temasını uzay araştırmaları olarak belirlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünya dışında yaşam olasılığının varlığına dair gerçekleştirilen çok sayıda araştırmaya konu olduğundan gökbilim meraklılarının çok ilgisini çekiyor. Son yıllarda NASA tarafından yürütülen araştırmalarda Mars'ta suyun varlığına dair kanıtlar bulunması Mars'ta hayat var mı veya başka bir gezegende yaşam kurulabilir mi gibi düşünceleri yeniden alevlendirdi."

Mars'ta su ve canlı bir yaşamın varlığına dair bulguları anlatan Yılmaz, etkinlikte ayrıca 2030 yılında Mars'a ilk insanların taşınmasında görev alacak Orion uzay mekiğine dair bilgilerle birlikte bugüne dek uzay araştırmaları ile ulaştığımız gerçeklere de değinileceğini söyledi.

Halk günü etkinliklerinin her yaş grubuna açık olduğunu belirten Yılmaz, etkinliklerin havanın kararmasıyla başlayıp gece yarısına kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA