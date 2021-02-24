Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, "Katılımcılar, yaklaşık 8 aylık bu süreçte gerçekten çok önemli tecrübe edinip, uydunun tüm süreçlerini öğreniyorlar." dedi.

"Model Uydu Yarışması'na katılımda yeni rekor istiyoruz"

İlki 2016'da yapılan Model Uydu Yarışması'nın bu yıl 6'ncısının gerçekleştirileceğini, yarışmanın 2018'den itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenlendiğini dile getiren Ertok, "Model Uydu Yarışması, dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesi hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyor. Model Uydu Yarışması ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor." dedi.

Gençlerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübelerini paylaşırken, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, uzmanlar ve mühendislerle de bir araya gelindiğini belirten Ertok, şöyle konuştu:

"Türksat Model Uydu Yarışması, Türkiye'nin uzay vizyonu çerçevesinde en çok ihtiyaç duyacağı insan kaynağını oluşturuyor ve sektörün gelişmesine destek oluyor. Türkiye'nin uzay yarışında yer almak ve gelecekteki mesleği, ülkemizin gelecekteki uydularını tasarlamak olmasını isteyen gençlerimizi bu yarışmaya davet ediyoruz."

"Yarışma 14-17 Eylül'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek"

Yarışma aşamalarının, gerçek bir uydu/uzay projesinin süreçlerini küçük ölçekte yansıtacak şekilde planlandığını ifade eden Ertok, yarışmanın tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir uydu/uzay projesinin tüm yönlerini içerdiğini söyledi.

Ertok, yarışmacılara, bir uzay sisteminin tasarımından göreve başlamasına kadar geçen sürecini deneyimleme fırsatı sunduklarını vurgulayarak, 2016'da 8 takımın başvuru yaptığı ve 3 takımın uçuş aşamasına geldiği yarışmaya, geçen yıl 149 takımın başvuruda bulunduğunu ve 22 takımın uçuş gerçekleştirdiğini anlattı.

Yarışmayı üniversite öğrencilerine açmak istediklerini belirten Ertok, bu yıl 14-17 Eylül'de Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek etkinliğe geçen yıldan daha fazla katılımla yeni bir rekor kırılmasını beklediklerini dile getirdi.

"Başvurular 28 Şubat'ta sona erecek"

Geçen yıl roket kullanılarak uyduların uzaya gönderildiğini anımsatan Ertok, "Böylece uydu haberleşmelerinde en önemli dönem olan fırlatmanın öğrencilerimiz tarafından simüle edilmesi sağlandı. Bu sene de uydular roketle uzaya fırlatılacak. Geçen sene oldukça başarılı bir yarışma gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ertok, 2021 yılı için yarışma başvurularının 28 Şubat'ta sona ereceğini belirterek şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Uzaya ve uydu sistemlerine ilgisi olan her arkadaşımızın bu yarışmaya katılmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Yaklaşık 8 aylık bu süreçte, gerçekten çok önemli tecrübe edinerek, uydunun tüm süreçlerini öğreniyorlar. Takımlarını kursunlar ve TEKNOFEST web sitesinden Model Uydu Yarışması'na başvurularını yapsınlar."