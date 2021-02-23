Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Clubhouse'da güvenlik açığı tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Sosyal medyanın yeni gözdesi haline gelen sesli sohbet uygulaması, Clubhouse güvenlik açığı ile gündemde. Kullanıcılardan birinin, konuşmaları başka bir internet sitesinde yayınlamanın yolunu bulduğu ortaya çıktı.
Popüler sesli mesaj uygulaması Clubhouse kullanıcıları, sohbet odalarına girerek ses kaydı bırakıyor, davet ettikleri kişilerin ses kayıtlarını canlı olarak dinleyebiliyor. Bu görüşmeler gizli kalıyor ve kaydedilemiyor.
Ancak ABD'li siber güvenlik araştırmacıları, uygulamada gizlilik kuralını ihlal eden açığı yakaladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Araştırmacılar, kullanıcılardan birinin, konuşmaları başka bir internet sitesinde yayınlamanın yolunu bulduğunu ortaya çıkardı. Clubhouse güvenlik açığını doğruladı.
Sesli mesaj uygulaması, söz konusu kullanıcının uygulamaya girişini yasakladığını açıkladı.
Clubhouse yetkilileri, benzer bir durum yaşanmaması için yeni önlemler alındığını belirtti.
Etiketler: Sosyal Medya
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