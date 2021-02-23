Popüler sesli mesaj uygulaması Clubhouse kullanıcıları, sohbet odalarına girerek ses kaydı bırakıyor, davet ettikleri kişilerin ses kayıtlarını canlı olarak dinleyebiliyor. Bu görüşmeler gizli kalıyor ve kaydedilemiyor.

Ancak ABD'li siber güvenlik araştırmacıları, uygulamada gizlilik kuralını ihlal eden açığı yakaladı.

[Fotoğraf: Reuters]

Araştırmacılar, kullanıcılardan birinin, konuşmaları başka bir internet sitesinde yayınlamanın yolunu bulduğunu ortaya çıkardı. Clubhouse güvenlik açığını doğruladı.

Sesli mesaj uygulaması, söz konusu kullanıcının uygulamaya girişini yasakladığını açıkladı.

Clubhouse yetkilileri, benzer bir durum yaşanmaması için yeni önlemler alındığını belirtti.