Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistinli araştırmacılar ile TÜBİTAK'tan bilimsel ortaklık anlaşması
Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi, TÜBİTAK ile 2019'daki bilimsel ortaklık anlaşması kapsamında proje finansman sözleşmesi imzaladıklarını duyurdu.
Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi Başkanı Adnan Semara, 2019'da TÜBİTAK ile Türk ve Filistinli araştırmacıların ortak katılımıyla belirli projelerde araştırma yapmak üzere "bilimsel ortaklık anlaşması" imzalandığını söyledi.
Semara, anlaşmaya göre, Konseyin Filistinli araştırmacıları, TÜBİTAK'ın ise Türk araştırmacıları finanse edeceğini, projelerin diğer giderlerini iki kurumun ortak karşılayacağını anlattı.
Projelerden birinin Arapça ve Türkçe konuşma üzerine yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir proje olacağını anlatan Semara, bunun Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde Profesör Mustafa Cerrar ve SESTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan tarafından hazırlandığını söyledi.
Etiketler: Araştırma Bilimsel Araştırma Filistin Devleti Tübitak
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