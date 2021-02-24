Filistin İnovasyon ve Yetenek Yüksek Konseyi Başkanı Adnan Semara, 2019'da TÜBİTAK ile Türk ve Filistinli araştırmacıların ortak katılımıyla belirli projelerde araştırma yapmak üzere "bilimsel ortaklık anlaşması" imzalandığını söyledi.

Semara, anlaşmaya göre, Konseyin Filistinli araştırmacıları, TÜBİTAK'ın ise Türk araştırmacıları finanse edeceğini, projelerin diğer giderlerini iki kurumun ortak karşılayacağını anlattı.

Projelerden birinin Arapça ve Türkçe konuşma üzerine yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir proje olacağını anlatan Semara, bunun Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde Profesör Mustafa Cerrar ve SESTEK Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Arslan tarafından hazırlandığını söyledi.