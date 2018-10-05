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Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Türkiye’de mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu.

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Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan mobil abone sayılarını paylaştı. Mobil abone sayısındaki artışın bu yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini belirten Turhan, “Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı, 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu."

Yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 453 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki birinciliğin devam ettiğini söyleyen Turhan, Türkiye’yi aylık ortalama 313 dakikalık mobil görüşmeyle Bulgaristan’ın izlediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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