Siyanobakteriler yer altının derinliklerinde de yaşamını sürdürebiliyor

Siyanobakteri olarak adlandırılan dayanıklı mikroorganizmalar, küçük olsalar da fotosentez dayanıklıkları sayesinde milyarlarca yıldır büyük rol oynuyor. Bu bakteriler, Dünya'nın oksijen zenginliğini geliştirerek, tüm yaşam biçimlerinin ortaya çıkmasını sağladı.

Günümüzde siyanobakteriler, fırın tatlılarından okyanuslara kadar çok çeşitli ortamlarda bulunuyor.

Işığın hiç olmadığı yerlerde de yaşıyorlar

Her yerde yaşayan bu organizmalar, genellikle güneş ışığına ulaşıyor. Araştırmacılar da, bu bakterileri yer altında bulmalarının büyük bir sürpriz olduğunu belirtti.

Araştırma ekibi, 613 metre derinlikte el değmemiş bir bölgede yaptıkları çalışmada siyanobakterileri bulmayı beklemiyordu. Ekip, ışığın az olduğu, hatta hiç olmadığı yerlerde yaşamın yine de olduğu gibi devam ettiğini vurguladı.

Fotosentez yapmak için bazı yapılardan yoksun olan bu bakteriler, yer altında enerji üretmek için farklı bir yöntem kullandı. Araştırmacılar, büyük miktarda siyanobakterinin hidrojen gazını emerek ve onları oksijenle birleştirerek hayatta kaldığını savundu.

Yer altı ekosistemlerinde önemli bir rol oynayan siyanobakteriler ile ilgili yaplan çalışma, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayımlandı.

Kaynak: Live Science