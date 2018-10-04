Okul çağına gelmemiş 4 çocuktan 3'ü teknolojik cihazlara erişiyor

Child Wise adlı bir kuruluş, okul çağına gelmemiş çocukların medya alışkanlıkları hakkında binden fazla İngiliz ebeveyn ile görüştü.

Araştırmanın sonucuna göre, çocukların dörtte üçünün tablet, akıllı telefon veya bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan birine erişimi bulunuyor. 3-4 yaşındaki çocukların çoğunun ise kendilerine ait tablet ve bilgisayarları var.

Araştırma yöneticisi Jenny Ehren, teknolojik cihazların okul öncesi öğretmenleri tarafından artan kullanımının çocukları da etkilediğini savunuyor.

Yapılan çalışma, çocukların genellikle günde 2 saat 48 dakika video izlediğini ortaya koydu. Araştırmada ayrıca, erkek çocukların daha uzun süre teknolojik cihazlarla ilgilendiği belirtildi.

Ancak çocuklar çevrimdışı etkinliklerle ilgilenmeye de devam ediyor. Araştırmadaki çocuklardan bazıları el sanatları ile ilgilenirken, okul dışında kütüphaneye giden anne sayısında bir artış oldu.

Kaynak: BBC