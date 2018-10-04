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Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

Gök bilimciler, Güneş Sistemi'nin ötesinde bir uydu keşfetti.

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Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi

ABD'nin Columbia Üniversitesinden araştırmacılar, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler uzay teleskobu daha sonra da Hubble teleskobuyla yapılan incelemeler sonucunda, Dünya'dan 8 bin ışık yılı uzakta, Neptün ya da Uranüs boyutunda, Güneş Sistemi'nin dışında bir uydu keşfettiklerini açıkladı.

Yaptıkları keşifle ilgili gök bilimci David Kipping ve Alex Teachey, Güneş Sistemi dışındaki uydunun daha önce keşfedilen Kepler-1625b isimli gezegenin uydusu olduğunun sanıldığını belirtti.

Kipping ve Teachey, Güneş Sistemi dışındaki gezegen sistemini anlamak için daha fazla çalışma yürüteceklerini belirtti.

Keşfin detayları "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Bugüne kadar gök bilimciler Güneş Sistemi dışında 3 bin 500'den fazla gezegen keşfetti.

Kaynak: AA

Etiketler: uydu, teleskop uzay, güneş sistemi, gök bilimci, gezegen
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