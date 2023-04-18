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Bilim Teknoloji
TRT Haber 18.04.2023 21:59

MİR İDA'dan ilk torpido atışı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'de ilk kez insansız deniz aracından torpido atışı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki imzalanan sözleşme kapsamında SEFİNE Tersanesi ile birlikte geliştirilen ve Denizaltı Savunma Harbi (DSH) amacıyla kullanılan MİR İnsansız Deniz Aracı (İDA), sürü gösterimi ardından önemli bir temel harp yeteneği daha sergiledi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katıldığı faaliyette MİR İnsansız Deniz Aracına entegre edilen ASELSAN Torpido Kovan Sistemi ile karada yer alan kontrol istasyonu üzerinden hafif torpido atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylelikle ilk defa bir İDA’dan torpido atışı yapıldı.

 


 

İnsansız su altı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor

MİR İDA, ana amaç olarak denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılırken; istihbarat/gözetleme/keşif, kritik tesis ve yüzen platformların korunması ve su üstü harbi gibi görevlerde de kullanılabiliyor.

Otonom seyrüsefer kabiliyeti ve üzerinde bulunan sonarlarla denizaltı savunma harbi kapsamında tespit ettiği denizaltılara karşı hafif torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek MİR İDA, İHA’larla ve insansız su altı araçlarıyla birlikte çalışabiliyor.

Haziran 2022’de ilk kez denizde görüntülenen MİR İDA, ALBATROS-S İDA’larla Heterojen İDA Sürüsü olarak sahada birlikte görev icra etmişti.

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ASELSAN Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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