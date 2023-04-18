Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar KIZILELMA'nın bugün 5'inci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sistem tanımlama testleri kapsamında, iniş takımları kapalı ve açık şekilde test manevralarını başarılı bir şekilde yapıp Çorlu'daki meydana iniş yaptı.

Bunun yanında test sırasında piste yakın hızlı geçişleri de oldu. KIZILELMA bütün manevraları başarıyla tamamladı.