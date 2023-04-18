Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber, DHA 18.04.2023 21:36

Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Yüksek hızlara çıkarak icra edilen Sistem Tanımlama Testi'nde Bayraktar KIZILELMA ilk kez iniş takımlarını gövde içine alarak yüksek hızlarda yaptığı manevra testlerini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bayraktar KIZILELMA'nın bugün 5'inci uçuş testini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sistem tanımlama testleri kapsamında, iniş takımları kapalı ve açık şekilde test manevralarını başarılı bir şekilde yapıp Çorlu'daki meydana iniş yaptı.

Bunun yanında test sırasında piste yakın hızlı geçişleri de oldu. KIZILELMA bütün manevraları başarıyla tamamladı. 

 


ETİKETLER
Bayraktar KIZILELMA Selçuk Bayraktar Yerli Üretim Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Boeing mühendisleri tarafından tasarlanan 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:48
Almanya'dan Ukrayna'ya 'Patriot' hava savunma sistemi
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Haber'de
23:08
MİR İDA'dan ilk torpido atışı
22:50
Dev kaya yola yuvarlandı
21:47
DSÖ: Ekvator Ginesi'nde toplam 16 Marburg virüsü vakası görüldü
21:58
İşte Karadeniz gazının ilk alevleri
Finike, "sakin şehir" seçilmesinin ardından turizmle de adını duyurmak istiyor
Finike, "sakin şehir" seçilmesinin ardından turizmle de adını duyurmak istiyor
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ