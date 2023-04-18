Boeing mühendisleri tarafından tasarlanan 'kağıt uçak' mesafe rekoru kırdı

ABD'de yeni bir rekora imza atıldı.

Üç uzay mühendisi, kağıt uçağı neredeyse bir amerikan futbol sahasını uzunluğunda yani 88 metre uçurarak rekor kırdı.

Bir önceki rekor, Nisan 2022'de 77 metre ile Güney Kore'de kırılmıştı.

Boeing'de sistem mühendisi olan ve şimdi kağıt uçak rekoru sahibi olan Dillon Ruble, "Gerçekten her şeyi planladık. Ailemiz ve arkadaşlarımız için gerçekten gurur verici bir an" dedi.

Ruble, yine Boeing'de bir güç mühendisi olan Garrett Jensen ve uzay mühendisi Nathaniel Erickson ile birlikte çalıştı.

Üçlü, Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği ve makine mühendisliği okuyan yeni mezunlar.

NASA'nın hipersonik uçağı X-43A'dan ilham alınarak tasarlandı. Kağıt uçak için en iyi malzemenin A4 kağıdı olduğuna karar veren mühendisler, rekoru kırdıkları güne kadar projeye tam 500 saat harcadıklarını ifade ettiler.