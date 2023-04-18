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Dünya
AA 18.04.2023 12:19

SpaceX, Starship roketinin ilk fırlatma girişiminin ertelendiğini duyurdu

SpaceX, uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship’in ilk fırlatma teşebbüsünün ertelendiğini açıkladı.

SpaceX, Starship roketinin ilk fırlatma girişiminin ertelendiğini duyurdu
[Fotograf: AA]

SpaceX firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk açıklamasında, fırlatmanın, 12 metreden uzun dev roketin basınç kapakçığındaki donmayı fark etmelerinin ardından iptal edildiğini, ikinci fırlatma girişiminin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.

SpaceX canlı yayınında, bir başka fırlatma teşebbüsünün en az 48 saat içerisinde mümkün olmadığı kaydedildi.

Mars'a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak Starship'i kullanmayı planlıyor.

Starship’in paslanmaz çelikten yapıldığı, “Süper Ağır” roketinin yeniden kullanılmak üzere tasarlandığı ve SpaceX’in, roketi planlanmış bir Ay görevinde kullanmak için NASA ile anlaşması olduğu biliniyor.

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