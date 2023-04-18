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Dünya
Techtimes 18.04.2023 11:53

Tesla ölümcül bir kazaya daha karıştı

Tesla yönetimi, ABD'nin California eyaletinde Şubat ayında otonom sürüş destek sistemi nedeniyle gerçekleşen ve sürücünün olay yerinde öldüğü kazayı doğruladı.

Tesla ölümcül bir kazaya daha karıştı
[Fotograf: AP]

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği idaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın Model S aracının karıştığı kaza ile soruşturma yürütürken Tesla yönetiminden kazayı doğrulayan açıklama geldi.

California’nın Contra Costa bölgesinde itfaiye aracı ile 2014 model Tesla’nın karıştığı kazanın 17'inci ölümcül kaza olduğu belirtildi.

Kazada bir kişi ölürken 4 kişi de yaralandı.

İtfaiye teşkilatı, Tesla’nın bir itfaiye aracına çaptığını ve Tesla’nın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

NHTSA, 2016’dan beri Tesla’ya 36’dan fazla soruşturma açarken, meydana gelen bu kazaların 20’sinde otonom sürüş sistemi kullanıldığı şüphesi var.

Tesla olayın ardından  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 362 binden fazla aracı Tam Otonom Sürüş özelliğini güncellemek için geri çağırdı.

Washington'da yetkililer sürücüsüz araçlar ve teknolojiler için kuralları sıkılaştırılmasını tartışıyor.

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İtfaiye Tesla Trafik
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