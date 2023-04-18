ABD'de yasa dışı sınır geçişlerinde sıçrama

Federal istatistiklere göre mart ayında sınırı geçtikten sonra 168 binden fazla göçmen gözaltına alındı. Bu, şubat ayında bildirilen 135 bine kıyasla önemli bir artış. Aynı ayda 257 binden fazla göçmen girişi kaydedildi ve şubat ayındaki 213 bini ve mart 2022'deki 250 bini geride bıraktı.

Daha sıcak aylarda genellikle göçte bir artış görülse de, sınır geçişleri son yıllarda artıyor.

Sınır Devriyesi tutuklamaları 2021'de 885 binden 2022'de 1,6 milyonun üzerine sıçradı. Mart ayı itibariyle 1 milyonun üzerinde olduğu aktarıldı. Bu yıl önceki rakamları gölgede bırakma yolunda ilerliyor.

COVID-19 salgınıyla sınır kısıtlamaları sıkılaştırıldı, ancak pandemi azalmaya devam ettikçe kademeli olarak gevşetildi.

Sağlık krizi sırasında milyonlarca belgesiz göçmeni sınır dışı etmek için kullanılan ve "Title 42" olarak bilinen bir kuralın önümüzdeki ay sona ermesi, güney sınırında göçte daha da büyük bir artış olacağı endişelerini artırıyor.