Google üst yöneticisinden "yapay zeka" uyarısı

Pichai, yapay zeka teknolojisinin yakında her şirketteki tüm ürünleri etkileceğini söyledi.

"Toplum olarak buna ayak uydurmamız gerekiyor." diyen Pichai, yapay zekanın faaliyetleri sonucu yazarlar, muhasebeciler ve hatta yazılımı tasarlayan mühendisler gibi "bilgi çalışanları" olarak adlandırdığı sektörler için iş büyümesinin ve sürdürülebilirliğinin kesintiye uğrayacağını belirtti.

Google CEO'su, yapay zekayla sahte haber, video ve fotoğrafların yayılımının çok daha fazla olacağını ifade etti.

Google geçen ay yapay zeka sohbet botu Bard'ı piyasaya sürdü. Bu, OpenAI'nın ChatGPT'sinin 2022'de çevrim içi olarak tanıtılmasından sonra gerçekleşti. ChatGPT, akademik makaleler ile insan benzeri diliyle karmaşık ve detaylı pasajlar yazma gibi özellikleriyle ilgi çekiyor.