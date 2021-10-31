Hassas hedeflere odaklanıyor, nokta operasyonlarda kritik hedefleri tam isabetle vuruyor.

Son dönemde terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerine yönelik hava harekatlarının önemli parçalarından olan mini akıllı mühimmat, Türk mühendisliğinin bir ürünü.

ROKETSAN tarafından geliştirilen MAM ailesi, sahadaki faaliyetlerde üstün niteliklerini kanıtladı, kritik operasyonlarda güven kaynağı oldu.

Sistemlerde en yüksek teknolojiler kullanılıyor. Menzilleri 15 kilometreyi aşan akıllı mühimmatın düşük ağırlığı, SİHA'ların en etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Mini akıllı mühimmat, muharebelerin akıllı hale geldiği çağda sahada önemli avantajlar sağlıyor. Sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahip ürünler, SİHA'larla özdeşleşmiş durumda. Başlıkları ile çeşitli hedeflerde kullanıla bilen mühimmat, SİHA'ları daha da etkili kılıyor.

İnsansız hava araçlarının silahlandırılmasının, bir hedefin tespit edildiği anda vurulmasını sağladığını belirten Savunma Sanayii Uzmanı Arda Mevlütoğlu, "Bu özellikle terörle mücadele gibi asimetrik harp nitelikli operasyonlarda çok büyük bir avantaj, çok büyük bir artı çünkü bu tür harekatlarda hedefi tespit ettiğiniz anda etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Terörist grup olabilir birkaç araçlık konvoy olabilir…" dedi.

Akıllı mühimmatın en önemli özelliklerinden biri hedef odaklı olması. Akıllı mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ara, bul, yok et taktiğinin modern ve etkili unsurlarından. Hedef dışında hasar oluşturmayan mühimmat, adeta cerrahi hassasiyetle vuruş yapabiliyor. Bu yönüyle teröristlerin korkusu olan akıllı mühimmat, Mehmetçik'in sivil hassasiyetini yansıtıyor.

Karada ve denizde farklı sistemlere karşı kullanılabilmesi için mini akıllı mühimmatının geliştirme çalışmaları da sürüyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Ümit Kumcuoğlu-Bedrettin Çelik