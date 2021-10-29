Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Jüpiter'e gönderilen Juno uzay aracının elde ettiği yeni bulguları kamuoyuyla paylaştı.

Bu kapsamda, Güneş sistemindeki beşinci gezegen Jüpiter'in atmosferinin nasıl göründüğünü gösteren 3 boyutlu görüntü ilk kez yayınlandı.

[Fotoğraf: NASA]

Elde edilen bulgulara göre Jüpiter'de "Büyük Kırmızı Leke" olarak anılan fırtınanın 350 ila 500 kilometre derinliğe sahip olduğu belirtildi.

Jüpiter'in üç boyutlu görüntüsü, evrendeki diğer devasa gezegenlerin atmosferleriyle ilgili de ipuçları taşıması bakımında önem taşıyor.