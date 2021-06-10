Güneş sisteminin en görkemlisi ve büyüğü Jüpiterdir.

Diğer tüm gezegenlerin iki katından daha büyük, dev bir gezegen olan Jüpiter 80 kat daha büyük olması halinde gezegen değil, yıldız olacaktı.

Bilinen 79 uydusu olan dev gezegenin uyduları bile cüce gezegenlerden daha büyük.

Galileo Galilei, 1610 yılında kendi yaptığı basit bir teleskopla Jüpiter'in en büyük 4 uydusunu keşfederek, ilk kez yerküreden başka bir gezegene ait uyduların varlığını gösterdi.

Bu uydular sonradan Galilei uyduları olarak adlandırıldı.

Gökyüzünde görülen ikinci gezegen

Jüpiter, güneşe uzaklık sıralamasında 5’inci sırada yer alıyor.

Üstelik Güneş Sistemi içinde en güçlü manyetik alana sahip gezegen olma özelliğini taşıyor. Bu alanın, yer ile karşılaştırıldığında 19 bin kat daha güçlü olduğu ifade ediliyor.

Kendi etrafında 10 saatte dönüyor. Yani dünyada 1 yıl geçtiğinde Jüpiterde 12 yıl geçiyor.

Venüsün ardından gökyüzünde görülen ikinci gezegen Jüpiter...

Çizgili görünmesinin nedeni ise kırmızı, kahverengi, beyaz, sarı bulutlarla çevrili olmasından kaynaklanıyor.

Jüpiterde rüzgar hızı da çok fazla. Öyle ki 539 kilometreyi aşan hızdaki rüzgarları dünyada esse taş taş üstünde bırakmazdı.

Gezegen, üzerindeki dev kırmızı leke ile ünlüdür. Bu leke aslında dünyanın 3 katı büyüklüğünde bir fırtına ve 300 yılı aşkın süredir sürüyor.

Astreoidlere karşı kalkan oluyor

Halkalı gezegen olarak Satürn bilinse de, Jüpiter’in de 3 halkası bulunuyor.

NASA, halkaları 1979 yılıda gönderdiği Voyager 1 ve 2 uzay araçları sayesinde keşfetti.

Toz parçacıklarından oluşan bu halkalar, çok ince olduğu için dünyadan görülmesi pek mümkün olmuyor.

Jüpiter aynı zamanda güneş sistemine gelen astreoidlere karşı adeta kalkan görevi görüyor.

Sisteme giren astreoid ya da kuyrukluyıldızlar daha içerilere ve dünyaya ulaşamadan Jüpiter’e çarpıyor ya da çekme etkisine kapılıp yok oluyorlar.

Jüpiter olmasa belki de insanoğlu dev gök cisimleriyle çoktan yok olmuş olacaktı.

Astrolojide şans bolluk bereket gezegeni olarak tanımlanan Jüpiter, aynı zamanda koruyucu gezegen olarak da tanımlanabilir.