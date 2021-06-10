Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da bir araya gelecek.

Görüşmeye sayılı günler kala Washington merkezli düşünce kuruluşu National Interest dergisinin sitesinde yayımlanan makale dikkat çekti.



"Türkiye ile Kapsamlı Diplomatik Strateji Geliştirmenin 7 Yolu" başlıklı makalede, görüşmenin son dönemde zarar gören ilişkileri onarmak için bir fırsat olduğu belirtildi; "Biden, Türkiye-ABD ilişkilerini dikkatli bir şekilde sürdürmeli." mesajı verildi.

PKK/YPG terörü: ABD cevap borçlu

PKK/YPG terörünün de konu edinildiği makalede, "ABD, NATO müttefiki Türkiye'ye, YPG terörü konusundaki endişeleri için açık bir cevap borçlu" denildi.

Biden'ın bu konuda atacağı cesur bir hamlenin ikili ilişkileri önemli ölçüde iyileştirebileceğine dikkat çekildi.

S-400 meselesi

Yazıda, S-400 konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi.

ABD'nin Türkiye'ye alternatif olarak Patriot füzelerini sunması ve Türkiye'yi F-35 programına dahil etmesinin buna yararı olacağına dikkat çekildi.

Doğu Akdeniz

Doğu Akdeniz konusuna da değinilen makalede, ABD'nin iş birliği içinde, teknik bir çözümü teşvik etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.



BM uzmanlarından oluşan bir komitenin tarafsız bir yaklaşımla meseleyi ele almasının ilişkilere olumlu katkıda bulunabileceğine işaret edildi.

FETÖ

Makalede, Biden yönetiminin FETÖ'den şikayetçi olan Türk vatandaşlarının, Amerikan mahkemelerinde dava açmasını teşvik etmesi gerektiği mesajına da yer verildi.