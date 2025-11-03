Duman 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 03.11.2025 10:59

Milli uydu Fergani FGN-100-d2 uzayda

Fergani Uzay'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN-100-d2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı.

Milli uydu Fergani FGN-100-d2 uzayda
[Fotograf: AA]

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu dün Türkiye saatiyle 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay'ın Konumlandırma Takım Uydu Projesi'nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.

Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX'in Bandwagon-4 görevi kapsamında uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, Türkiye saatiyle 09.23'te fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini ileterek göreve resmen başladı.

Fırlatma süreci Fergani Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.

Fergani Uzay, söz konusu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirmişti. İlk uydu olan 102 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatılmıştı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletmeye başlamıştı.

Milli uydu Fergani FGN-100-d2 uzayda

"Hedef Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'ni bağımsız bir şekilde hizmete sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay girişiminin ikinci uydusu FGN-100-d2'nin başarıyla uzaya ulaştığını belirterek, bu uydunun inşa edecekleri Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'nin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu olduğunu ifade etti.

2022 yılında faaliyete geçen Fergani Uzay'ın 135 takım arkadaşıyla yoluna devam ettiğini aktaran Bayraktar, uyduların mühendislik, sistem ve tasarımlarının tümüyle Fergani ekibince öz kaynaklar kullanılarak geliştirdiğini ve görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını beklediklerini kaydetti.

Bayraktar, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'mizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır." ifadesini kullandı.

Milli uydu Fergani FGN-100-d2 uzayda

"Yörünge transfer aracımızı da geliştiriyoruz"

Fergani Uzay'ın çalışmalarına yörünge transfer aracı ile devam edeceğini aktaran Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların yanında yörünge transfer aracımızı da geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek. Takım arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma aracımızın da tasarımına devam ediyorlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Fergani Uzay mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği FGN-100-d2, yaklaşık 510 kilometre yükseklikte alçak dünya yörüngesinde görev yapacak. 7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

Milli uydu, yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi.

FGN-100-D2 yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek.

ETİKETLER
Baykar Uydu Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
ChatGPT’ye yeni kısıtlamalar: Sağlık, hukuk ve para konularında danışmanlık dönemi bitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
Gazze'de ateşkese rağmen "açlık kuyrukları" devam ediyor
12:28
Bakan Şimşek: Vergi ve harçlara güncellemenin, yeniden değerleme oranından düşük olması gündemimizde
11:51
Gazze'de çocuklar için geniş kapsamlı aşı kampanyası başlatılacak
11:50
Van Gölü'nün çekilmesiyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı
11:31
Türkiye sürdürülebilir lojistik ağlarla dış ticarette gücünü pekiştirecek
12:11
Organ bağışı hastalara umut oluyor
Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor
Hamsiköy oyuk ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarına alternatif sunuyor
FOTO FOKUS
AK Parti iktidarda 23 yılı geride bıraktı
AK Parti iktidarda 23 yılı geride bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ