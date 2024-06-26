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Bilim Teknoloji
AA 26.06.2024 12:33

Milli ağ çözümü NATO tatbikatında sınavı geçti

ULAK Haberleşme tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü uMAYA SD-WAN, NATO'nun en büyük dijital birlikte çalışabilirlik tatbikatı olan CWIX 2024'te başarılı bir sınav verdi.

Milli ağ çözümü NATO tatbikatında sınavı geçti

CWIX 2024, Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki NATO Müşterek Kuvvet Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

44 ülkeden 2 bin 600'den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, CWIX'in 25. yıl dönümünde şimdiye kadar düzenlenen en büyük tatbikat oldu. Tatbikatta, 490'dan fazla mevcut ve deneysel teknoloji test edildi.

ULAK Haberleşme, tatbikata Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda, Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü olan uMAYA SD-WAN ile katılım sağladı.

Geniş alan ağ altyapılarını daha güvenli, kolay yönetilebilir ve düşük maliyetli hale getirmek amacıyla yazılım tanımlı yaklaşımla geliştirilen uMAYA SD-WAN, CWIX 2024'te askeri ortamda kullanılarak gerçek bir NATO ağında test edilme imkanına sahip oldu.

Tatbikat sürecinde ULAK Haberleşme, SD-WAN ürünüyle gerçekleştirdiği testleri başarıyla tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin milli ağ çözümlerinin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

SD-WAN V3.0 geliyor

ULAK Haberleşme, Türkiye'de birçok kurumda 1000'i aşkın noktada aktif hizmet veren SD-WAN'ın V3.0 sürümünü geliştirme ve test çalışmalarına devam ediyor. Yılın son çeyreğinde bu versiyonun sahaya çıkarılması planlanıyor.

Aynı zamanda SD-WAN yazılımını maliyet etkin kullanmak amacıyla üzerinde çalışacağı ARM tabanlı prototipin üretimi ve test çalışmaları tamamlandı.

CWIX, 1999 yılından bu yana, NATO askeri kanadı tarafından onaylanarak, müttefik güçlerin birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin artırılması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu tatbikat kapsamında, karşılıklı testlerin yanında geliştirilmekte veya test aşamasında olan sistemler de koalisyon senaryoları dahilinde çalışmalara destek oluyor.

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