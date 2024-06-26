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Bilim Teknoloji
AA 26.06.2024 01:28

Genç mühendisler "TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması"nda buluşuyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında, genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması düzenleniyor.

Genç mühendisler "TEKNOFEST Kuantum Hackathon Yarışması"nda buluşuyor

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, Bilişim Vadisi, ComPro ve TÜBİTAK yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ilk kez başvuruya açılan Kuantum Hackathon Yarışması geleceğin kritik teknolojilerinden biri olan kuantum hesaplama alanında genç mühendis adaylarını bilinçlendirmeyi ve bu alana olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.

Başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri (lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ile mezunların katılımına açık yarışmada birinci 150 bin, ikinci 120 bin, üçüncü ise 100 bin lira ödül alacak.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında genç mühendis adaylarının motivasyonlarını, hayal güçlerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için düzenlenen yarışmaya başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.

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