Meta, Horizon Worlds isimli metaverse ekosisteminde 300 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, Horizon Worlds'ün Aralık ayı başlarında ABD ve Kanada'da yaygın olarak kullanıma sunulmasından bu yana aylık kullanıcı sayısının 300.000 kişiye çıktığını söyledi.

It’s time. 10,000 worlds have already been created. Drop in and play, build or just hang out. The possibilities are endless. pic.twitter.com/VWc83PkuDV