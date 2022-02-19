Meta, Horizon Worlds isimli metaverse ekosisteminde 300 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, Horizon Worlds'ün Aralık ayı başlarında ABD ve Kanada'da yaygın olarak kullanıma sunulmasından bu yana aylık kullanıcı sayısının 300.000 kişiye çıktığını söyledi.

It’s time. 10,000 worlds have already been created. Drop in and play, build or just hang out. The possibilities are endless. pic.twitter.com/VWc83PkuDV — Horizon Worlds (@HorizonWorlds) February 16, 2022

Horizon Worlds, ilk olarak 2019'da Facebook Horizon adlı bir Oculus sosyal platformu olarak piyasaya sürüldü ve daha sonra beta olarak piyasaya sürüldü. Kullanıcılar yalnızca üst gövdeye sahip avatarlar olarak görünür ve kendi özel dünyalarını oluşturabiliyor.

10 bin sanal dünya oluşturuldu

Bu haftanın başlarında Meta, şimdiye kadar bu dünyalardan 10.000'inin inşa edildiğini ve içerik oluşturucular için Facebook grubunun 20.000'den fazla olduğunu duyurdu.