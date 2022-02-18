Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Saklıkent'te bulunan Türkiye'nin en büyük gözlemevi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tüm gök olayları kayıt altına alınıyor.

Gözlemevinin bulunduğu yer, şehir merkezinden uzak, yolculuk ise özellikle meşakkatli oluyor. Özellikle kışın karlı havalarda bu zahmet ikiye katlanıyor.

TRT Haber, zorlu yolculuğa eşlik etti

Ekipler nöbet sistemi ile 6 günlük vardiyalarla çalışıyor.

TÜBİTAK Gözlemevi çalışanlarının bu zorlu yolculuğuna TRT Haber ekipleri de eşlik etti.

Araçlarla yolun belli bir bölüme kadar seyahat sürüyor.

TÜBİTAK Gözlemevi 2 bin 500 rakımlı Saklıkent'te bulunuyor

Antalya'ya yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta olan Saklıkent'teki gözlemevine gitmek için telesiyejlere biniliyor ve yolculuk yaklaşık 20 dakika sürüyor.

Yolculuk burada da bitmiyor. Kar motorları ile gözlemevine ulaşmak için devam ediyor.

Bu mevsimde hava sıcaklığı gündüz 2 derece olurken, akşam eksi 10'u buluyor.

4 teleskop ile inceleme yapılıyor

Gözlemevinde 4 teleskop bulunuyor. Rusya'dan gelen bir ekip de burada ışık ölçümleri gibi birçok inceleme yapıyor.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Akademik Hizmetler Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Orkun Özdarcan, "RTT 150 teleskopu şuanda gözlem yapan en büyük ayna çaplı teleskop. 40 tona yakın ağırlığı var, oldukça iyi ve büyük bir teleskop" dedi.

Teleskop, gün batımı ile açılıyor ve hava şartlarının uygunluğuna göre sabaha kadar kubbe katında gözlem yapıyor.

1 ayda iki gezegen keşfedildi

Yapılan çalışmalarda son 1 ayda iki önemli keşif yapıldı.

Gözlemevinde bulunan diğer teleskoplar ile de özellikle çift yıldızlar ve küçük nesneler üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu kayıt edilen veriler bilgisayar ortamından da takip ediliyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Kadir Kurucan-Erdinç Kızılgedik