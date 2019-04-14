Denizli'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, geçen yıl yaptıkları biyonik elin ardından öğrencileri Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal'la yeni bir proje için çalışmaya koyuldu.

İnsansı robot "Ark" 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda

Okulun atölyesinde yaklaşık 1 yıldır çalışan ekip, yazılım ve tasarımı kendilerine ait, okuldaki 3 boyutlu yazıcıdan çıkartılan parçalarla oluşturulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen insansı robotu yapmayı başardı.

İnsansı robot "Ark", MEB tarafından Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda da yerini aldı.

Öğretmen Emrah Bozkurt, Samsun'da düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini ve 3 yıldır görevli olduğu okulda 2 yıldır robotik çalışmalar yaptığını söyledi.

"Tasarım ve yazılımıyla kendimize ait bir robot yapmaya çalıştık"

Geçen yıl biyonik el tasarımıyla TÜBİTAK 49. Liseler Arası Bilim Projeleri Yarışması'nda Ege Bölgesi birincisi seçilmelerinin ardından insansı robot projesine başladıklarını anlatan Bozkurt, piyasada hazır tasarımlarla yapılan robotların olduğunu görünce tasarım ve yazılımıyla kendilerine ait bir robot yapmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

Ar-Ge çalışmasının ilk aşamasını tamamladıklarını belirten Bozkurt, "Toplamda 4 aşama olacak. Öğrencilerimle birlikte derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalıştık. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldırdık" dedi.

"Robot için sesli kontrol mekanizması tasarlayacağız"

Emrah Bozkurt, ismini elektrik enerjisindeki atlama tanımı olan "Ark" koydukları robotta 18 motor ve eklem bulunduğunu aktararak, "Bunlardan 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 bel ve 1 tane de boynunda motor var. Ağırlığı 4 kilo ve 55 santimetre uzunluğuna sahip" diye konuştu.

Bozkurt, bundan sonraki aşamada robota denge mekanizması ekleyerek devrilmemesi ve düşmemesini sağlayacaklarını ifade etti ve robot için sesli kontrol sistemi tasarlayacaklarını da vurguladı.

Öğrencilerden Ramazan Çetindağ ise, boş zamanlarını internet başında geçirmek yerine okulda robotik kodlama eğitimi almaya başladığını dile getirerek, geçen sene arkadaşlarının yaptığı biyonik el projesinden çok etkilendiğini ve daha sonra öğretmeniyle birlikte robot çalışmasını başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kaynak: AA