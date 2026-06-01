Meslek liselilerden atık parçalardan "akıllı" geri dönüşüm

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık bilgisayar parçaları ve eski malzemelerden akıllı bitki yetiştirme makinesi tasarladı.

Okulda yürütülen uygulama temelli eğitim çalışmaları kapsamında Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğrencileri depolarda bulunan arızalı bilgisayar kasası, bilgisayar güç kaynağı, hasarlı masa parçaları gibi atık malzemeleri değerlendirmek istedi.

Öğretmenlerin desteğiyle 1 ayda tasarlanan akıllı bitki yetiştirme makinesi, topraktaki nem seviyesini anlık olarak ölçüp ekranda gösteriyor.

Sistemde yer alan buton aracılığıyla çalışan pompa, ihtiyaç duyulduğunda toprağa su vererek bitkinin sulanmasını sağlıyor. LED aydınlatma sayesinde bitkiler kapalı ortamlarda da sağlıklı şekilde büyüyebiliyor.

Bu süreçte farklı renk ışıkların bitki gelişimine olan etkilerini gözlemleyen öğrenciler, fasulye, nohut ve mercimek gibi çeşitli bitkilerin yetiştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi.

"Onların gelişimine büyük katkı sağlıyor"

Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, projenin sosyal sorumluluk kapsamında çimlendirme çalışmasıyla başladığını söyledi.

Projenin ikinci aşamasında bitkileri toprakla buluşturduklarını belirten Beler, başarı sağladıktan sonra hedef büyüttüklerini anlattı.

Beler, ata tohumlarını çimlendirerek okul bahçesinde yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimize doğa bilinci kazandırırken aynı zamanda düşük maliyetlerle üretim yapılabileceğini de gösteriyoruz. Meslek lisesi olmanın avantajıyla öğrencilerimiz teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanı buluyor. Öğrendikleri bilgileri projeye dönüştürerek üretim yapıyor. Bu da onların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Uygulama temelli mesleki eğitime önemli katkı sağlayan proje, okulda benzer çalışmaların artarak devam edeceğinin de güçlü bir göstergesi oldu."

"Çok düşük maliyetle işlevsel bir sistem ortaya çıkardık"

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmeni Sinan Köseoğlu da projenin öğrencilerin ortak emeğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Teknolojiyle doğayı buluşturdukları makinenin toprağın nem seviyesini ölçerek öğrencilere anlık bilgi verdiğini aktaran Köseoğlu, "Nem düştüğünde sistem uyarı veriyor ve öğrencilerden sulama yapmaları bekleniyor. Sulama sonrası değerler normale dönüyor. Böylece öğrenciler sürece aktif olarak katılıyor." dedi.

Köseoğlu, projenin geri dönüşüm malzemeleriyle geliştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depomuzdaki eski bilgisayar kasalarını kullandık. Renkli parçaları 3D yazıcıdan ürettik. Çok düşük maliyetle işlevsel bir sistem ortaya çıkardık. Sistemde yer alan LED aydınlatma sayesinde bitkilerin güneş ışığı olmayan ortamlarda da yetiştirilebildiğini gördük. Öğrencilerimiz farklı ışık renklerinin bitki gelişimine etkilerini gözlemleme fırsatı buldu."

Köseoğlu, proje kapsamında fasulye, nohut ve mercimek gibi bitkileri başarıyla yetiştirdiklerini bildirdi.

"Kendi emeğimizle üretmek güzel"

Öğrencilerden Beytullah Kır da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeyi öğretmenleriyle fikir alışverişi yaparak geliştirdiklerini anlatan Kır, "3D yazıcı kullanmayı öğrendik, ölçümler yaptık ve denemelerle sistemi kurduk. Geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Farklı bitkilerin büyümesini izlemek çok güzel bir duygu. Kendi emeğimizle üretmek güzel." ifadesini kullandı.

Kır, projenin hem öğretici hem de keyifli bir deneyim olduğunu ifade etti.