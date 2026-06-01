Parçalı Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 01.06.2026 11:28

Meslek liselilerden atık parçalardan "akıllı" geri dönüşüm

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, depolardaki arızalı bilgisayar kasası ve güç kaynağı gibi atık malzemeleri teknolojiyle buluşturdu. Öğrenciler, bir aylık çalışma sonucunda nem ölçümü ve otomatik sulama özellikleriyle 'akıllı bitki yetiştirme makinesi' tasarladı.

Meslek liselilerden atık parçalardan "akıllı" geri dönüşüm
[Fotograf: AA]

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık bilgisayar parçaları ve eski malzemelerden akıllı bitki yetiştirme makinesi tasarladı.

Okulda yürütülen uygulama temelli eğitim çalışmaları kapsamında Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğrencileri depolarda bulunan arızalı bilgisayar kasası, bilgisayar güç kaynağı, hasarlı masa parçaları gibi atık malzemeleri değerlendirmek istedi.

Öğretmenlerin desteğiyle 1 ayda tasarlanan akıllı bitki yetiştirme makinesi, topraktaki nem seviyesini anlık olarak ölçüp ekranda gösteriyor.

Sistemde yer alan buton aracılığıyla çalışan pompa, ihtiyaç duyulduğunda toprağa su vererek bitkinin sulanmasını sağlıyor. LED aydınlatma sayesinde bitkiler kapalı ortamlarda da sağlıklı şekilde büyüyebiliyor.

Bu süreçte farklı renk ışıkların bitki gelişimine olan etkilerini gözlemleyen öğrenciler, fasulye, nohut ve mercimek gibi çeşitli bitkilerin yetiştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi.

Meslek liselilerden atık parçalardan "akıllı" geri dönüşüm

"Onların gelişimine büyük katkı sağlıyor"

Okul Müdürü Fatoş Karaca Beler, projenin sosyal sorumluluk kapsamında çimlendirme çalışmasıyla başladığını söyledi.

Projenin ikinci aşamasında bitkileri toprakla buluşturduklarını belirten Beler, başarı sağladıktan sonra hedef büyüttüklerini anlattı.

Beler, ata tohumlarını çimlendirerek okul bahçesinde yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimize doğa bilinci kazandırırken aynı zamanda düşük maliyetlerle üretim yapılabileceğini de gösteriyoruz. Meslek lisesi olmanın avantajıyla öğrencilerimiz teorik bilgileri uygulamaya dökme imkanı buluyor. Öğrendikleri bilgileri projeye dönüştürerek üretim yapıyor. Bu da onların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Uygulama temelli mesleki eğitime önemli katkı sağlayan proje, okulda benzer çalışmaların artarak devam edeceğinin de güçlü bir göstergesi oldu."

Meslek liselilerden atık parçalardan "akıllı" geri dönüşüm

"Çok düşük maliyetle işlevsel bir sistem ortaya çıkardık"

Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı öğretmeni Sinan Köseoğlu da projenin öğrencilerin ortak emeğiyle hayata geçirildiğini belirtti.

Teknolojiyle doğayı buluşturdukları makinenin toprağın nem seviyesini ölçerek öğrencilere anlık bilgi verdiğini aktaran Köseoğlu, "Nem düştüğünde sistem uyarı veriyor ve öğrencilerden sulama yapmaları bekleniyor. Sulama sonrası değerler normale dönüyor. Böylece öğrenciler sürece aktif olarak katılıyor." dedi.

Köseoğlu, projenin geri dönüşüm malzemeleriyle geliştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depomuzdaki eski bilgisayar kasalarını kullandık. Renkli parçaları 3D yazıcıdan ürettik. Çok düşük maliyetle işlevsel bir sistem ortaya çıkardık. Sistemde yer alan LED aydınlatma sayesinde bitkilerin güneş ışığı olmayan ortamlarda da yetiştirilebildiğini gördük. Öğrencilerimiz farklı ışık renklerinin bitki gelişimine etkilerini gözlemleme fırsatı buldu."

Köseoğlu, proje kapsamında fasulye, nohut ve mercimek gibi bitkileri başarıyla yetiştirdiklerini bildirdi.

"Kendi emeğimizle üretmek güzel"

Öğrencilerden Beytullah Kır da projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeyi öğretmenleriyle fikir alışverişi yaparak geliştirdiklerini anlatan Kır, "3D yazıcı kullanmayı öğrendik, ölçümler yaptık ve denemelerle sistemi kurduk. Geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Farklı bitkilerin büyümesini izlemek çok güzel bir duygu. Kendi emeğimizle üretmek güzel." ifadesini kullandı.

Kır, projenin hem öğretici hem de keyifli bir deneyim olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Geri Dönüşüm Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Regeneron ISEF’te Türk imzası: 9 proje ödül aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk ziyaret: Stratejik iş birliği masada
12:07
Bakan Şimşek: Ekonomimiz 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor
12:06
Gazze'de Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki diyaliz hastaları her an ölüm korkusuyla yaşıyor
12:05
Soykırımcı İsrail, Gazze'den sonra Batı Şeria'da da sağlık sistemini adım adım yok ediyor
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü Enerji Haftası'na mesaj gönderdi
11:50
Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde 47 Türk üniversitesi
Göç yolculuğundaki inci kefalleri martıların besin kaynağı oldu
Göç yolculuğundaki inci kefalleri martıların besin kaynağı oldu
FOTO FOKUS
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
Beylikdüzü'nde freni arızalanan İETT otobüsü tıra çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ