Bilim Teknoloji
AA 29.05.2026 12:58

Regeneron ISEF’te Türk imzası: 9 proje ödül aldı

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden 27 öğrencinin hazırladığı 13 projeden 9'u ödüle layık görüldü.

Regeneron ISEF'te Türk imzası: 9 proje ödül aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türk öğrencilerin başarısına ilişkin bilgi verdi.

2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda gençlerin yine göğüslerini kabarttığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Ülkemizi temsil eden 27 öğrencimizin hazırladığı 13 projeden 4 proje Büyük Ödül'e, 2 proje İkincilik Ödülü'ne, 2 proje Dördüncülük Ödülü'ne ve 1 proje Özel Ödül'e layık görüldü. Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden tebrik ediyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

