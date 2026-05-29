Hafif Sağanak Yağışlı 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 29.05.2026 10:10

Yazılımcı mülakatlarında yapay zeka sorunu: Eski yöntemler artık işe yaramıyor

Yapay zekanın yazılım dünyasını hızla değiştirmesi, geleneksel iş görüşmelerini ve mülakat tekniklerini yetersiz bıraktı. Sektör temsilcileri, yapay zekanın kod yazabildiği yeni düzende hangi becerilere odaklanılması gerektiği konusunda büyük bir çıkmaz yaşıyor.

Yazılımcı mülakatlarında yapay zeka sorunu: Eski yöntemler artık işe yaramıyor

Teknoloji sektöründe yaşanan on binlerce işten çıkarmanın ardından yazılım mühendisleri için rekabet hiç olmadığı kadar sertleşirken, yapay zekanın günlük işleyişe dahil olması işe alım süreçlerinde adeta bir atom bombası etkisi yarattı.

Google DeepMind ve Anthropic gibi teknoloji devlerinden gelen veriler, yazılımcıların neredeyse tamamının kod yazma, veri analizi ve hata ayıklama gibi işlemler için yapay zekayı kullandığını gösteriyor. Ancak şirketlerin mülakat süreçleri, yapay zekanın dönüştürdüğü bu yeni çalışma modeline ayak uyduramadı. İşe alım yöneticileri, artık yapay zekanın kolayca yapabildiği kod yazma becerisini mi yoksa yapay zekayı yönetme yeteneğini mi ölçecekleri konusunda kararsızlık yaşıyor.

Ezbere kodlama testleri geçerliliğini yitirdi

Yıllardır yazılımcı adaylarını üniversite sınavı benzeri sert ve kurallı kodlama testlerine tabi tutan şirketler, artık bu yöntemlerin adayın gerçek performansını yansıtmadığını fark ediyor. Sektördeki uzmanlar, yapay zekanın yazılım mühendisliğini sadece kod yazmaktan çıkarıp, üst düzey kararlar alan bir "mimarlık veya yapımcılık" rolüne dönüştürdüğünü savunuyor.

Yapay zekanın yazılımdaki rolü, bir sürücüye yol tarif eden ama varış noktasını seçmeyen navigasyon uygulamalarına benzetiliyor. Hal böyleyken, birçok adayın mülakatlarda yapay zeka araçlarını kullanmasının yasaklanması ve kopya çekme endişesiyle ekran paylaşımı istenmesi, iş dünyası ile gerçek hayat arasındaki uçurumu her geçen gün daha da büyütüyor.

Kriterler haftalık olarak değişiyor

Yapay zekanın hızla gelişmesi, şirketlerin iş ilanlarındaki aranan özelliklerin de sürekli yer değiştirmesine neden oluyor. Örneğin, bir pozisyon için belirli bir programlama dilini şart koşan bir şirket, üç hafta sonra yapay zekanın bu diller arasındaki çeviriyi saniyeler içinde yapabildiğini görerek bu şarttan vazgeçebiliyor. İşe alım uzmanları, bu durumun hem adaylar hem de yöneticiler için her hafta değişen hareketli bir hedefi vurmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

Bu karmaşayı aşmak isteyen bazı girişimler, adayları yarım gün ofise davet ederek yapay zeka araçlarıyla nasıl iş birliği yaptıklarını ve problemleri nasıl çözdüklerini doğrudan gözlemlemeye başlasa da, sektör genelinde adil ve etkili bir mülakat standardının nasıl belirleneceği sorusu henüz çözülebilmiş değil.

ETİKETLER
Yapay Zeka Yüksek Teknoloji Yazılım
Sıradaki Haber
ABD ve İran hattında misilleme kıskacında diplomasi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
İstanbul'daki Çamlıca Kulesi 5 yılda 2,8 milyon ziyaretçi ağırladı
11:11
Ömer Çelik: Irkçılık ve İslam düşmanlığı insanlık için en büyük tehditlerdir
11:12
Ekonomi gündemi bayram sonrası yoğunlaşıyor
10:52
Bakan Kurum: Başkentlileri İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'ne bekliyoruz
10:48
Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi
10:46
Ebola mücadelesine Batı'dan bütçe darbesi: Salgın küresel riske dönebilir
Yağmur, kar... Meteoroloji 8 ili "sarı" kodla uyardı
Yağmur, kar... Meteoroloji 8 ili "sarı" kodla uyardı
FOTO FOKUS
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
Dostun güveni düşmanın korkulu rüyası: Komandolar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ