'Mavi Vatan Zaman Tüneli' katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.
Etkinlik kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli", ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tünel, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Türkiye'nin deniz gücünü, donanmasını ve savunma sanayindeki son gelişmeleri yakından tanıma imkanı sunuyor.
Katılımcılar, tünel boyunca Mavi Vatan doktrininin önemini ve Türkiye'nin bu çerçevede tarih boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan bilgilendirici notları inceleyebiliyor.