Açık 30.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 29.08.2025 15:03

'Mavi Vatan Zaman Tüneli' katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli", katılımcıları Türk denizciliğiyle ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

'Mavi Vatan Zaman Tüneli' katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor
[Fotograf: AA]

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli", ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tünel, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Türkiye'nin deniz gücünü, donanmasını ve savunma sanayindeki son gelişmeleri yakından tanıma imkanı sunuyor.

'Mavi Vatan Zaman Tüneli' katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

Katılımcılar, tünel boyunca Mavi Vatan doktrininin önemini ve Türkiye'nin bu çerçevede tarih boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan bilgilendirici notları inceleyebiliyor.

ETİKETLER
Teknofest
Sıradaki Haber
"TEKNOFEST Mavi Vatan" halk ziyaretine açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
15:43
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
15:14
TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı: İsrail'in saldırıları TBMM gündeminde
14:33
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
14:13
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma süresi gerekirse uzatılacak
14:50
Bahçeli: Türk milleti, şimdi de “Terörsüz Türkiye”ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır
Polonya'da eski maden sahasında sular yükseldi
Polonya'da eski maden sahasında sular yükseldi
FOTO FOKUS
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
Bağdan dünyaya uzanan üzümün serüveni
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ