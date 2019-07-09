Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Planetary Society, 25 Haziran'da uzaya LightSail2 uydusunu gönderdi. Uydu, dünyayla ilk bağlantısını yaptı ve yörüngeden çektiği fotoğrafları yolladı.

Planetary Society, LightSail 2'nin kameraları tarafından kaydedilen, yörüngedeki gün batımı sırasında, Güneş'ten gelen ışık huzmeleri arasından dünyanın silüet olarak görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Uydunun yörüngedeki konumunun canlı olarak izlenmesini ve üzerindeki iki balıkgözü mercekli kameranın kaydettiği görüntülere çevrimiçi erişilmesini sağlayacak bir internet uygulaması hizmete sunulacak.

Birkaç gün içinde yörünge yolculuğuna başlayacak

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki uydunun, sonraki aşamada, alüminyum folyoya benzer hafif ve ışığı yansıtan malzemeden yapılmış kanatlarını açıp dünya yörüngesini katetmesi hedefleniyor.

LightSail 2'nin dört parçadan oluşan solar kanatları açıldığında uydu, kare şeklinde ve boks ringi genişliğinde bir solar yüzeye dönüşüyor. Proje yöneticileri, uydunun birkaç gün içinde form dönüşümünü tamamlayarak yörünge yolcuğuna başlamasını öngörüyor.

Amerikalı jeofizik doktoru ve televizyon programcısı Bill Nye'ın öncülük ettiği proje tamamen bağışçıların desteğiyle finanse edildi. İnternetten yürütülen bağış kampanyasına 40 binden fazla kişi 1 dolardan 1 milyon dolara kadar bağışlarla katkıda bulunmuştu.

Uydunun ilk hali "LightSail", 2015 yılında uzaya fırlatılmış, solar kanatların açılması ve fotonların itişiyle hareket etme özellikleri test edilmişti.

Kaynak: AA