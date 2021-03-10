1960’lı yıllarda havadan deniz altıların tespiti için geliştirilen teknoloji günümüzde tarımda, orman yangınlarında ve farklı pek çok alanda kullanılıyor. Bu teknoloji ile küçük nesneler tespit ediliyor, arazinin ve nesnelerin 3 boyutlu haritası çıkarılıyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Akınoğlu, Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR) ile ilgili bilgi verdi:

“LIDAR demek aslında ışık ile ilgili, ışığı gönderiyorsunuz bir yere o giden ışık bir objeye bir nesneye çarpıyor. Geri geliyor, geri geldiği zaman onu ölçüyorsunuz. Yeni çıkan cep telefonlarının birçoğunda LIDAR teknolojisi var. Bu teknoloji üç boyutlu görüntüleme yapılabiliyor. 2023 yılına kadar LIDAR’ın yaklaşık dünya pazarının 23 milyar dolar olacağı öngörülüyor.”

LIDAR teknolojisinin, gelecekte sürücüsüz araçlarda ve akıllı telefonlarda daha fazla kullanılması hedefleniyor.