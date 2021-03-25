Erzurum Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı 4 inceleme birimiyle Doğu'da 10 ile hizmet veriyor. Belgelerin sahte olup olmadığını ortaya çıkarıyor, uyuşturucu ve patlayıcıların içeriğini tespit ediyorlar.

Olay yerindeki tüm bulgular delile dönüşüyor. Bazen bir cinayet, bazen de evraktaki sahtecilik aydınlatılıyor.

Kriminal polis laboratuvarları suçlulara ulaşma ve gerçekleri ortaya çıkartma zincirinde hayati önem taşıyor.

Yerli ve milli 'Balistika' sistemi

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Hakan Göçmen, "Başta Erzurum olmak üzere Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars ve Van illeri ile bu illere bağlı ilçelerde adalet için görev yapan adli ve kolluk birimlerine kuruluşu olan 1984 yılından beri hizmet etmektedir" dedi.

Laboratuvarda balistik, belge, iz ve kimyasal inceleme birimleri bulunuyor. Balistik incelemede, tüm laboratuvarların entegre edildiği yerli ve milli "Balistika" sistemi kullanılıyor.

Kovan karşılaştırmada dijital desteği

Kriminalistik uzmanı Necder Serkan Bayır çalışmalarını titizlikle yaptıklarını söylüyor.

"Balistika sistemi olmadan önce elde ettiğimiz kovanlar incelemesi bittikten sonra eğer kendi arşivimizden herhangi bir tespit yapılamadıysa diğer bölge laboratuvarlarına fiziki olarak gönderilip kovanların bir de orada karşılaştırma yapılması gerekmekteydi"

3 boyutlu olarak sisteme yüklenen kovanların karşılaştırması dijital ortamda yapılıyor.

Belgede sahteciliğe geçit verilmiyor

Evrakta sahtecilik de en çok işlenen suçlardan. Belge ve evrak üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı teknik cihazlarla tespit ediliyor.

Uyuşturucu madde ve patlayıcıların cinsi de laboratuvarda belirleniyor. Kimyasal inceleme biriminde uzmanlar renk testi ile madde içeriğini tespit ediyor.

Erzurum Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na 2020 yılında 7 bin 45 inceleme talebi geldi. 2021 yılı Şubat ayı itibarıyla bu taleplerin tamamı sonuçlandırıldı.

Haber: Sefer Azak

Kamera: Cahit Yıldırım