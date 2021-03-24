Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden 6'sı birilerinin kendilerini web kamerası aracılığıyla izleyebileceğinden ve yüzde 51'i bunun kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla yapılacağından endişe duyuyor. Bu, uzaktan çalışmaya ve iş birliğine dayalı uygulamaların baskın olduğu yeni çalışma düzeninde proaktif korunmaya duyulan ihtiyaca işaret ediyor.

25-34 yaş arası kullanıcılar erişime izin verdi

Kaspersky araştırmasına göre, video konferans uygulamalarının iş, sosyal ve eğlenceye dair ihtiyaçlarda önemli bir boşluğu doldurması, kullanıcıların pek çok uygulamaya mikrofon ve kameraya erişim izni vermeleri sonucunu doğurdu.

Buna bağlı olarak 25 ila 34 yaş arası kullanıcıların yüzde 27'si kullandıkları uygulamalara mikrofon ve kameralarına her zaman erişim izni verdi. İleri yaş kullanıcılarda bu eğilim daha az görülürken, 55 yaş ve üzeri katılımcıların yüzde 38'i uygulama ve hizmetlere asla böyle bir erişim izni vermediklerini söyledi.

Çevri içi güvenlik önlemleri alınmalı

Kaspersky Tüketici Ürün Pazarlama Müdürü Marina Titova, birçok kişinin, web kamerası kullanımı ve siber güvenlik süreçleriyle ilgili güvenlik protokollerine aşina olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kaspersky olarak çevrim içi güvenlik ve potansiyel tehditler hakkında farkındalığın giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu uygulamaların kamera ve mikrofona erişimlerine izin vermeden önce önleyici tedbirler alma ve istenen izinleri sorgulama proaktif tüketici davranışlarına yol açıyor. Siber güvenlik bilincindeki bu artışın, işletmeler tarafından sağlanacak güvenlik bilinci eğitimiyle de desteklenmesini bekliyoruz. Özellikle ses ve görüntüleme cihazlarının uzaktan çalışma için yaygın olarak kullanıldığı günümüzde bu son derece gerekli."

"Bir web kamerası kapağı kullanın"

Kaspersky, kullanıcıların web kameralarını kullanırken kendilerini daha güvende hissetmeleri ve mahremiyetlerini korumaları için şunları öneriyor:

"Kameranız kullanılmadığında içinizin rahat etmesi için basit de olsa bir web kamerası kapağı kullanın. Gelişmiş koruma sunan ve PC, Mac, Android ve iOS cihazları dahil olmak üzere birden çok cihazı kapsayan etkili bir güvenlik çözümü kullanın. Mevcut uygulamalarınızdan hangilerinin web kameranıza veya mikrofonunuza erişime izni olduğunu analiz edin, gerekli olmayan durumlarda izinleri kaldırın. Sosyal ağlarda çevrim içi gizliliğinize daha derin bir bakış için olan Gizlilik Denetleyicisi'ni kullanabilirsiniz."