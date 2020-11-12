Şanlıurfa Harran Üniversitesinden (HRÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, HarranCFD çalışma grubu bu konuyla referans alınan bir sınıfta koronavirüsün dağılım simülasyonu gerçekleştirdi.

Kentteki bir okuldaki 18 sıra ve bir öğretmen masası bulunan sınıfın baz alınarak gerçekleştirilen simülasyonda, sıralara çapraz olarak oturtulan öğrencilerin öksürme ve hapşırması durumunda sınıfa virüsün olası dağılma durumu hesaplandı. Simülasyonda sınıf çapraz havalandırmaya da maruz bırakıldı.

"Derste sınıf havalandırmaya maruz bırakılmamalı"

Açıklamada, normal standartlı bir bilgisayarda bu simülasyonun 3 ay gibi bir sürede gerçekleştirilebileceğini belirterek Harran HPC altyapısını kullanarak 16 süper bilgisayarda simülasyonun beş saatte gerçekleştirdiği belirtildi.

Simülasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Çapraz havalandırmaya maruz sınıfta koronavirüs partikülleri sınıf boyunca dağılmaktadır. Öksürme sonucunda özellikle sıra üzerinde yoğun bir partikül birikimi meydana gelmektedir. Ders esnasında kesinlikle sınıf havalandırmaya maruz bırakılmamalıdır. Ders veya sınav esnasında maske kullanmak hastalığın yayılımı açısından kritik bir öneme sahip."