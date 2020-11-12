Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor. https://t.co/gJ1CjZKkXI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2020

İzmir'deki deprem sebebiyle zarar gören altyapıya yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak özellikle iletişim altyapısıyla bu tür afetlere hazırlıklıyız. İzmir'de de altyapıda ya da iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Enkaz altındaki vatandaşların pek çoğuna bu iletişim altyapımız sayesinde ulaşıldı, canlar kurtarıldı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bu tür afetlerde hükümet ve devletin kolay organize olup tedbirler aldığına dikkati çekerek, bunun güzel örneklerinin Elazığ depremi ve Giresun'daki sel felaketinde de görüldüğünü söyledi.

Giresun'daki sel felaketinde en başından beri ilde olduklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Buradan enkaz aylarca kaldırılmaz denilen yerde, 8'inci günde asfaltı döktük. Bu afet durumlarının bir daha yaşanmamasını diliyorum. Hükümet olarak, devlet olarak kolay organize olup, tedbirlerimizi alıp kısa zamanda bertaraf etmek için el birliğiyle bütün bakanlıklar olarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, İzmir'in Seferihisar ilçesinde tsunami etkisinden dolayı gemilerde ve yat limanındaki zararların tespit edildiğini belirterek, "En kısa zamanda onlar da karşılanacak. Tsunamiden etkilenen işletmelerle ilgili de tedbirlerimizi aldık. Onlar da kısa sürede çözülecek." diye konuştu.

"Altyapı yatırımlarına devam ediyoruz"

Deprem gibi afetlerde yaşanan iletişim sorunları ve çözümlerine yönelik soruya karşılık Karaismailoğlu, bu konuda denetleyici ve düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile GSM şirketleriyle sürekli iletişim halinde çalıştıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu konuya yönelik yatırımların sürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu GSM altyapısıyla da ilgili ama vatandaşlarımızın bu tür afet durumlarında internet altyapısıyla da haberleşme imkanı var, onları buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Trafiği dağıtmak için farklı alternatiflere yönelmek gerekiyor. Deprem gibi anlarda, anında mobil baz istasyonları ileterek oradaki sıkıntıyı çözüyoruz. Zaten dünyada güçlü olan bir iletişim altyapımız var, onu daha güçlendirmek için gerek uydular gerek altyapı yatırımları olsun hepsine devam ediyoruz. Değişen, gelişen haberleşme altyapısı dijitalleşen dünyada bu yatırımları da bir taraftan yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleriyle yapılan toplantıya ilişkin soruya, "Dünyadaki yeni gelişmeler, onların hazırlıkları, bizim hazırlıklarımız, onlara verdiğimiz görevler konusunda neler yaptıkları, 4,5G'nin geleceği, 5G ile ilgili dünyada neler oluyor, bunların hepsini konuşup istişare ediyoruz. Belli periyotlarla bir araya gelerek değerlendirmelerimizi yapıyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili, "Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

"Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de 2002'ye kadar 50 kilometre tünel vardı, şu an 600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometrenin de inşaatı devam ediyor."

Karaismailoğlu,"Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek." dedi.

"Dünyada lojistik süper güç olacağız"

Bakan Karaismailoğlu, "Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, altyapısı dahil yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaracak demir yolu markası oluşturulacağını ve ilerleyen yılların demir yolu yılları olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, demir yolu bağlantısı yapılacak yerler hakkında, "İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir'de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de planlarımız var." dedi.

Karaismailoğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlanlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlandığını ve etüt plan çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

"Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu"

Bakan Karaismailoğlu, "THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu." dedi.

Karaismailoğlu, "Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek." diye konuştu.

"5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. Haberleşme altyapımız ve haberleşme hızımız oldukça artacak. 5B fırlatıldığında çok büyük etkisi olacak. 56 gigabayt hızlara çıkacak. Özellikle 5B uydusu geldikten sonra belki bu imkanlara daha hızlı erişebiliriz. Ama biz dünyada en iyi altyapıya sahip ülkelerden biriyiz. Hızlar artacak fiyatlar düşecektir." ifadelerini kullandı.

"İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık'ta hizmete açılacak"

Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattının 21 Aralık'ta hizmete açılacağını belirterek, "Böylece 400 kilometre hat tamamlanacak." dedi.