Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Youtube'a erişim sorunu yaşandı
Video paylaşım sitesi Youtube'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.
Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan video paylaşım sitesi Youtube'a girmek isteyen kullanıcılar, video oynatma sorunu yaşadı.
Sosyal paylaşım sitelerinde binlerce kez paylaşılan sorunla ilgili Youtube'dan yapılan açıklamada, çözüm için çalışıldığı belirtilmişti.
Youtube, bir süre devam eden erişim sorunun ardından normale döndü.
Son Haberler
- 05:43
- 05:13
- 04:21
- 03:58
- 03:36
Sıradaki Haber
Siber Zeka Bilgi Yarışması'nın sonuçları 13 Kasım'da açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz