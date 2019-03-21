Yeni nesil reklamcılıkta gün geçtikçe yaygınlaşan ve kişiye özel içerik üretilmesine imkan veren “çerezler”, son yıllarda pek çok firma tarafından tercih ediliyor.

Kişiye özel içerik

Temel amacı kişiye özel içerik hazırlamak olan internet çerezleri, kullanıcıya gelecekte reklam sunmak için bilgileri kayıt altına alıyor. Bu sayede her kullanıcı için farklı bir profil ortaya çıkıyor.

Örneğin, teknolojiye ilgi duyanlara bu alandaki ürünlerle ilgili reklamlar gönderilirken, moda ile ilgili sayfaları takip eden bir kullanıcıya açtığı her yeni sayfada o kategoriden ürünler gösteriliyor.

Çerezler faydalı mı yoksa zararlı mı?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, çerezlerin internet kullanıcıları açısından faydalı mı yoksa zararlı mı olduğuna dair bilgiler verdi.

Doç. Dr. Kırık, günümüzde veri gizliliği ve güvenliği açısından çerezlerin bir tehdit durumuna geldiğini vurguladı.

"Çerezler normalde güvenliği tehlikeye atmaz ancak giderek artan kötü niyetli çerez eğilimi mevcuttur. Bu tür çerezler, etkinlikleri çevrimiçi olarak depolamak ve izlemek için kullanılmaktadır. Çevrimiçi etkinlikleri izleyen çerezlere kötü amaçlı veya izleme çerezleri adı verilir. Çünkü zaman içinde ilgi alanlarına yönelik bir profil oluşturmak için internet kullanıcılarının girdiği siteleri takip eder ve raporlar. Bu profil yeterli miktarda bilgi içerdiği zaman reklamlar buna göre hazırlanmakta, hatta profil bilgileri kullanan reklam şirketlerine de kişisel bilgiler satılmaktadır."

"Antivirüs yazılımları kullanmak önemli"

Günümüzde antivirüs yazılımları kullanmanın zararlı çerezlerden korunmak adına oldukça önemli olduğunu belirten Kırık, şu bilgileri paylaştı:

"Çerezleri kaldırmak için web tarayıcısının ayarlar kısmından tarayıcı geçmişinin temizlenmesi gerekmektedir. Çerez ayarlarınızı değiştirmek için tarayıcının internet seçenekleri bölümüne gidilerek gizlilik sekmesinde, tarayıcının çerezleri kabul ettiği seviye ayarlanmalıdır. Böylece düşük gizlilik politikasına sahip olmayan üçüncü taraf çerezleri engellenecek ve kullanıcının izni olmadan iletişim kurmak için kullanılabilecek bilgileri koruyan üçüncü taraf çerezler kısıtlanacaktır."

"Çerezler kullanım kolaylığı da sağlıyor"

"Kullanım kolaylıkları olan çerezler, üyelik gerektiren sitelerde erişim kolaylığı ve elektronik ticaret gerçekleştirirken yarım bırakılan alışverişin tamamlanmasını sağlamaktadır" diyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişisel veri güvenliği adına web siteleri çerez politikalarını paylaşmakta ve kullanıcılardan onay talep etmektedir. Türkiye’deki web siteleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde ifade edilen 'Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü' kapsamında bu bilgileri kullanıcılara sunmak zorundadır."