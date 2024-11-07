Kırgızistan'ın geleceğine ışık tutacak "Bilim Bişkek" kapılarını açtı

Bilim Bişkek açılış programına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Cusup Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi Rektör Yardımcısı Alay Şamşiev ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde Kırgız Halk Dansları topluluğunun gösterisi de sunuldu.

Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Bişkek'te kurulan bilim merkezinin açılış kurdelesini kesen Emine Erdoğan "hayırlı olsun" dileklerini belirtti. Bilim Bişkek merkezini gezerek çocuklarla sohbet eden Emine Erdoğan ayrıca açılış sonrasında konuyla ilgili görüşlerini de paylaştı. Erdoğan; “Bu merkezi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerini yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyorum. Robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrencilerin keşfetme heyecanlarına ortak olduk. Beş farklı atölyede uygulamalı eğitimlerin verileceği inovasyon merkezlerinin sayısının artmasını temenni ediyor, emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

T3 Vakfı, Kırgızpatent, Cusup Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi ve TİKA iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Bişkek, çocukların bilimle olan iletişimini geliştirme, onlara bilim ve teknoloji alanlarında ilham kaynağı olma yolunda çalışmalar yürütecek.

Siber güvenlikten yapay zekaya, 11 farklı başlıkta eğitim verilecek

Bilim Bişkek çatısı altındaki atölyelerde, 6-14 yaş arası çocukların bilim ve teknolojiyle ilk kez tanıştıkları heyecan verici bir platform sunulacak. Astronomi ve Havacılık Atölyesi, çocukları yıldızların gizemli dünyasına taşırken; Doğa Bilimleri Atölyesi, çevreye ve doğaya dair merak uyandıracak keşiflere zemin hazırlayacak. Teknoloji, Tasarım ve Matematik Atölyeleri, problem çözme becerilerini geliştiren, eleştirel düşünmeyi destekleyen etkinliklerle çocukların gelecekteki başarılarına temel oluşturacak. DENEYAP Teknoloji Atölyesi ise siber güvenlikten yapay zekaya 11 farklı başlıkta teknoloji eğitimleriyle öğrencilerin proje geliştirme yetkinliklerini artıracak.

Açılış programına ev sahipliği yapan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır Bilim Bişkek hakkında şunları paylaştı.

“Türkiye’den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Azerbaycan’a uzanan Bilim Türkiye; artık Kırgızistan’da Bilim Bişkek ile taçlandı. Buradaki kardeş topluluklarımıza ulaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim Bişkek bilim merkezimizde 6-14 yaş grubundaki öğrencilerimiz Teknoloji, Astronomi & Havacılık, Doğa Bilimleri, Matematik ve Tasarım gibi 5 farklı başlıkta bilim ve teknoloji ile buluşacak. İnanıyorum ki geleceğin bilim insanları, teknoloji liderleri ve mühendisleri Türk coğrafyasının dört bir köşesindeki bilim merkezlerinde yetişecek, burada yetişen gençlerimiz tüm insanlığın faydası için bilim ve teknoloji geliştirecek."

