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Bilim Teknoloji
AA 06.11.2024 17:21

Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, bilim merkezinin geleceğin bilim insanlarını yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak gördüğünü söyledi.

Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Bişkek'te yapılan Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Kırgız halk dansları gösterisinin sunulduğu törende Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sonra Bişkek'te kurulan bilim merkezinin açılış kurdelesini "hayırlı olsun" dilekleriyle kesti.

Daha sonra Emine Erdoğan, bilim merkezindeki robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerini ziyaret ederek, burada eğitim alan öğrencilerin çalışmalarını izledi, tek tek sohbet etti.

Emine Erdoğan, Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılışını yaptı

Emine Erdoğan'a hediye takdim edilen program sonunda aile fotoğrafı da çektirildi.

Törene, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Başkan Yardımcısı Ümit Naci
Yorulmaz, T3 Vakfı Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır ve diğer ilgililer katıldı.

"Merkez geleceğin bilim insanlarını yetiştirme yolunda önemli bir adım"

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TİKA ve T3 Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu merkezi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençlerini yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyorum. Robotik kodlama, matematik, tasarım, havacılık ve astronomi atölyelerinde eğitim gören Kırgızistanlı öğrencilerin keşfetme heyecanlarına ortak olduk. Beş farklı atölyede uygulamalı eğitimlerin verileceği inovasyon merkezlerinin sayısının artmasını temenni ediyor, emek verenlere teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Emine Erdoğan KKTC TİKA Türk Devletleri Teşkilatı
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