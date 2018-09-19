Kanada'da 2 bin 400 bitki türü bulundu

Bilim insanları, Kanada'nın batısındaki Britanya Kolombiyası bölgesinde yer alan yağmur ormanında 3 yıllık çalışmaları sonucunda yaklaşık 2 bin 400 bitki türünü kayıt altına aldı.

CBC'nin haberine göre, Kuzey Britanya Kolombiyası Üniversitesi'nden (UNBC) araştırmacı ve öğrenciler botanik bilimcilerle Antik Orman'da (Chun T'oh Whudujut Park) 3 yıllık çalışma yürüttü.

Çalışma sonucunda, bazıları daha önce bilinmeyen yaklaşık 2 bin 400 bitki türünü tespit etti.

UNBC Ekosistem ve Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Darwyn Coxson, ekibin Antik Orman çevresinde 100'den fazla araştırma yaptığını ve buldukları farklı bitki türlerini kayıt altına aldığını belirtti.

Coxson, "Britanya Kolombiyası'nda bu kadar zengin bir biyolojik çeşitlilik mirasına sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve bunun gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Saha çalışmasında alınan örneklerin, botanik bilimci Trevor Goward and Curtis Björk tarafından incelenerek genetik analizlerinin çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: AA