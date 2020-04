24 Temmuz 1998'de keşfedilen ve bugüne dek tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olan 2,4 kilometre çapındaki "1998 OR2" isimli dev gök taşı, Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçerek yörüngedeki yolculuğuna devam etti.

Güneş Sistemi'ndeki dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişi, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Çanakkale'deki İST60 ve Beyazıt Yerleşkesi'ndeki İST40 teleskoplarıyla görüntülenerek kayıt altına alındı.

Dünya'nın 6,2 milyon kilometre yakınından geçti

İÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Ökten, şubat ayı başından beri 1998 OR2 isimli gök taşının hareketini incelediklerini söyledi.

2,4 kilometre çapındaki gök taşının 29 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçeceğini bildiklerini belirten Ökten, şunları anlattı:

"İlk günlerde havalar gözlem için iyi gitmese de havanın açık olduğu hemen her gece her iki teleskopla da asteroidin uygun görüntülerini almaya çalıştık. Amacımız, asteroidin gök küresi üzerinde konumunu belirledikten sonra yörüngesi üzerinde olup olmadığını kontrol edip, Dünya'ya bir tehlike oluşturup oluşturmadığını tespit etmekti. Bu asteroid Potansiyel Tehlikeli Asteroid (PHA) kriterlerini sağladığından izlenmesi çok önemliydi. Her ne kadar bu geçişi sırasında, anormal bir durum olmadığı sürece, Dünya'ya çarpmayacağını biliyorsak da yörüngesindeki olası küçük değişiklikleri görmek ve yörüngesini belirlemek istiyorduk. İstanbul Üniversitesi olarak bu büyük gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini her iki teleskopla görüntüleyerek kayıt altına aldık. '1998 OR2' isimli dev gök taşı Dünya'nın 6,2 milyon kilometre yakınından geçti ve 8,7 kilometre saniye hızla Dünya'mızdan uzaklaştı."

En yakın geçiş 2079'da

Ökten, güneş etrafında bir dolanımını 1344 günde tamamlayan bu asteroidin bir sonraki en yakın geçişini 2,2 milyon kilometreyle 16 Nisan 2079 tarihinde gerçekleştireceğini anlattı.

Gökyüzünde bu büyüklükte çok sayıda gök taşı bulunduğunu belirten Ökten, "Bugün itibarıyla 2 bin 18 potansiyel tehlikeli gök taşı Dünya'nın yakınından geçiyor. Bunlardan birinin Dünya'ya düşmesi, çok büyük tehlikelere yol açardı" dedi.